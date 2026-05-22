Turismo gaúcho cresce após quatro meses de queda

O turismo integra o setor de serviços, monitorado mensalmente pelo IBGE. Prefeitura de Gramado / Divulgação

O turismo do Rio Grande do Sul teve crescimento em março após quatro meses de queda. Foi um avanço de 1,4% sobre fevereiro. Em relação a março do ano passado, a expansão foi de 1,3% no índice de atividades do setor, calculado e divulgado mensalmente pelo IBGE junto da pesquisa do setor de serviços no geral.

O instituto pondera que o crescimento vem após o período que acumulou perda de 10,3%, os 95 pontos não recuperam ainda patamares dos meses anteriores. Também segue muito abaixo, 22,6%, do pico histórico, atingido em abril de 2014.

Em 12 meses, o turismo do Estado acumula alta de 0,4%.

Inverno

A Secretaria Estadual do Turismo, porém, observa que, naquele mês, o Estado teve o maior avanço do país. A média nacional foi de retração de 4% no mês. O governo gaúcho vê nisso um sinal do recorde que acredita que se vá bater na temporada de inverno, para o qual lançou recentemente uma campanha.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: avança projeto de US$ 300 bi no RS, varejista dobra prejuízo e farmácia dispara lucro.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)