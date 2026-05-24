Triplica furto de fios da iluminação pública de Porto Alegre

Triplicou o furto de fios de iluminação pública em Porto Alegre, considerando a rede atendida por concessão. Foram 1,6 mil metros de janeiro a março de 2026, contra 539 metros do mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. O prejuízo do primeiro trimestre deste ano foi de R$ 9,6 mil à concessionária IPSul. De 2021 para cá, foram levados quase 29 mil metros de fios.
O Túnel da Conceição já teve 15 tentativas de furtos em 2026. Em fevereiro, ficou às escuras. A ideia é colocar a iluminação na parte central para coibir o vandalismo. Até hoje, o dano já superou R$ 70 mil.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)