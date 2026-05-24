Triplica furto de fios da iluminação pública de Porto Alegre

Triplicou o furto de fios de iluminação pública em Porto Alegre, considerando a rede atendida por concessão. Foram 1,6 mil metros de janeiro a março de 2026, contra 539 metros do mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. O prejuízo do primeiro trimestre deste ano foi de R$ 9,6 mil à concessionária IPSul. De 2021 para cá, foram levados quase 29 mil metros de fios.