"Taxas abusivas não poderão sequer ser registradas", diz secretário do Ministério da Fazenda sobre consignados CLT

O governo federal diz já estar travando contratos de consignado CLT com juros excessivos. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, afirmou que novas operações com taxas abusivas “não poderão sequer ser registradas” nos sistemas das instituições financeiras. Confira a entrevista completa.

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