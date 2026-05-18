Taxa das blusinhas, parque eólico bilionário, desabafo de empreendedor, Panvel, H&M e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:

Apresentação: Giane Guerra

Produção: Isadora Terra e João Pedro Cecchini

Edição de áudio: Christian Rafael e Paulo Fraga

Patrocínio: Shopping Total, Sindilojas Porto Alegre, Marcopolo, Be8 e Corsan

Ouça no Spotify:

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)