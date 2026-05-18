Taxa das blusinhas, parque eólico bilionário, desabafo de empreendedor, Panvel, H&M e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- Comércio do RS buscará compensação do governo pelo fim da "taxa das blusinhas". Entrevista com o gerente de Relações Governamentais da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), Lucas Schifino.
- Gigante de energia planeja parque eólico de R$ 3,9 bi com 90 turbinas para o RS. Entrevista com Guilherme Sari e Daniela Cardeal, da DGE Soluções Renováveis, parceira no projeto da Casa dos Ventos.
- O desabafo de um "empreendedor revoltado" que criou grupo com 150 pequenos empresários. Entrevista com o proprietário da doceria Charlie Brownie, Tiago Schmitz.
- Canetas emagrecedoras e venda online puxam alta de 38% no lucro das farmácias Panvel. Entrevista com o diretor-executivo financeiro e de relação com investidores da Panvel, Antônio Napp
- Prestes a completar 80 anos, sueca H&M estreia no RS. Com Isadora Terra.
Produção: Isadora Terra e João Pedro Cecchini
Edição de áudio: Christian Rafael e Paulo Fraga
Patrocínio: Shopping Total, Sindilojas Porto Alegre, Marcopolo, Be8 e Corsan
Ouça no Spotify:
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)
Leia aqui outras notícias da coluna