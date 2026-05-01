Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Suspensa recuperação judicial da Cotribá, que deve R$ 1,42 bilhão

Pedido foi do banco Votorantim, que tem débito de R$ 15 milhões. Dívida com BRDE supera R$ 130 milhões

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