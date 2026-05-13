Supermercados retiram da prateleira e até trocam produtos da Ypê; veja a orientação no RS

Em alguns supermercados, espaço dos produtos da Ypê restritos pela Anvisa está vazio na prateleira. João Pedro Cecchini / Agencia RBS

A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) orienta as lojas a seguirem a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e retirarem das prateleiras os produtos da Ypê em investigação. A venda não foi proibida pela agência reguladora e a determinação de parar a produção na fábrica de Amparo (SP) está suspensa porque a fabricante ingressou com recurso administrativo. Porém, a Anvisa manteve a orientação de que os consumidores não usem os produtos dos lotes com final 1, apontados como com risco de contaminação microbiológica.

A coluna foi a supermercados e pequenos mercados de Porto Alegre. Funcionários de lojas do Zaffari, do Unisuper e do Pezzi oferecem reembolso por vale-troca se for apresentada nota fiscal da compra. No Zaffari, também é possível devolver até detergentes que começaram a ser usados.

No Asun e Gauchão, a recomendação é que o cliente entre em contato via canais oficiais da Ypê para pedir substituição. O problema é que não estão funcionando adequadamente. O formulário do site para criar um protocolo dá erro no envio da mensagem. O telefone do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) também tem dado indisponível. Também não fica claro o que o consumidor conseguirá neste conato.

Cinco supermercados visitados pela coluna nas regiões central e leste de Porto Alegre não têm mais produtos do lote com final 1 nas gôndolas. Chegam a ter alguns espaços vazios. Um concorrente, o lava-louças da Limpol, do grupo Bombril, cresce como opção.

Só uma unidade da Americanas ainda tinha um detergente da Ypê do lote afetado à venda. Minimercados, também visitados, relataram que não costumam vender a marca.

Já os demais produtos da Ypê seguem vendidos normalmente nas lojas visitadas. Em algumas redes, há nas gôndolas produtos iguais aos da investigação, mas não dos lotes restritos pela Anvisa.

E agora?

Anvisa e Ypê têm reunião nesta quarta-feira (13). O recurso da fabricante irá a julgamento pela diretoria colegiada da agência reguladora, previsto para os próximos dias.

O Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) recomenda guardar e não descartar os produtos, para garantir o ressarcimento depois quando a situação for definida. Confira entrevista:

Relembre

Na semana passada, a Anvisa determinou a suspensão da fabricação, distribuição e comercialização de diversos produtos fabricados pela unidade da Química Amparo, responsável pela marca Ypê. Segundo a agência, a medida foi tomada após avaliação de risco sanitário identificar “falhas graves na produção”. Os produtos:

Lava Louças Ypê Clear Care Lava Louças com enzimas ativas Ipê Lava Louças Ypê Lava Louças Ypê Clear Care Lava Louças Ypê Toque Suave Lava Louças concentrado Ypê Green Lava Louças Ypê Clear Lava Louças Ypê Green Lava Roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green Lava Roupas Líquido Ypê Express Lava Roupas Líquido Ypê Power ACT Lava Roupas Líquido Ypê Premium Lava Roupas Tixan Maciez Lava Roupas Tixan Primavera Desinfetante Bak Ypê Desinfetante de uso geral Atol Desinfetante Perfumado Atol Desinfetante Pinho Ypê Lava roupas Tixan Power ACT

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)