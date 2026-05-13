Supermercados retiram da prateleira e até trocam produtos da Ypê; veja a orientação no RS

A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) orienta as lojas a seguirem a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e retirarem das prateleiras os produtos da Ypê em investigação. A venda não foi proibida pela agência reguladora e a determinação de parar a produção na fábrica de Amparo (SP) está suspensa porque a fabricante ingressou com recurso administrativo. Porém, a Anvisa manteve a orientação de que os consumidores não usem os produtos dos lotes com final 1, apontados como com risco de contaminação microbiológica.
A coluna foi a supermercados e pequenos mercados de Porto Alegre. Funcionários de lojas do Zaffari, do Unisuper e do Pezzi oferecem reembolso por vale-troca se for apresentada nota fiscal da compra. No Zaffari, também é possível devolver até detergentes que começaram a ser usados.
No Asun e Gauchão, a recomendação é que o cliente entre em contato via canais oficiais da Ypê para pedir substituição. O problema é que não estão funcionando adequadamente. O formulário do site para criar um protocolo dá erro no envio da mensagem. O telefone do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) também tem dado indisponível. Também não fica claro o que o consumidor conseguirá neste conato.
Cinco supermercados visitados pela coluna nas regiões central e leste de Porto Alegre não têm mais produtos do lote com final 1 nas gôndolas. Chegam a ter alguns espaços vazios. Um concorrente, o lava-louças da Limpol, do grupo Bombril, cresce como opção.
Só uma unidade da Americanas ainda tinha um detergente da Ypê do lote afetado à venda. Minimercados, também visitados, relataram que não costumam vender a marca.
Já os demais produtos da Ypê seguem vendidos normalmente nas lojas visitadas. Em algumas redes, há nas gôndolas produtos iguais aos da investigação, mas não dos lotes restritos pela Anvisa.
E agora?
Anvisa e Ypê têm reunião nesta quarta-feira (13). O recurso da fabricante irá a julgamento pela diretoria colegiada da agência reguladora, previsto para os próximos dias.
O Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) recomenda guardar e não descartar os produtos, para garantir o ressarcimento depois quando a situação for definida. Confira entrevista:
Relembre
Na semana passada, a Anvisa determinou a suspensão da fabricação, distribuição e comercialização de diversos produtos fabricados pela unidade da Química Amparo, responsável pela marca Ypê. Segundo a agência, a medida foi tomada após avaliação de risco sanitário identificar “falhas graves na produção”. Os produtos:
- Lava Louças Ypê Clear Care
- Lava Louças com enzimas ativas Ipê
- Lava Louças Ypê
- Lava Louças Ypê Clear Care
- Lava Louças Ypê Toque Suave
- Lava Louças concentrado Ypê Green
- Lava Louças Ypê Clear
- Lava Louças Ypê Green
- Lava Roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green
- Lava Roupas Líquido Ypê Express
- Lava Roupas Líquido Ypê Power ACT
- Lava Roupas Líquido Ypê Premium
- Lava Roupas Tixan Maciez
- Lava Roupas Tixan Primavera
- Desinfetante Bak Ypê
- Desinfetante de uso geral Atol
- Desinfetante Perfumado Atol
- Desinfetante Pinho Ypê
- Lava roupas Tixan Power ACT
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: súper lança cartão de crédito, avanço no porto de R$ 6,5 bi e RJ da Cotribá suspensa
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)