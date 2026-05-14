Sueca H&M estreia no RS com vale-compra de até R$ 500 para clientes e escala 5x2 para funcionários

Espaço tem opções de roupa feminina, masculina e infantil. Isadora Terra / Grupo RBS

Chegou o dia da estreia da marca sueca de fast-fashion H&M no Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira (14), abre a loja do Iguatemi, em Porto Alegre, com 1,8 mil metros quadrados. Será a sétima do Brasil. A próxima, do Praia de Belas Shopping, será inaugurada no dia 28, com 1,9 mil metros quadrados.

A marca promete promoções de até 30% até domingo. Os três primeiros clientes da fila ganharão vales de R$ 200 a R$ 500. Outros 200 receberão bônus de R$ 100 para compras.

A coluna foi à primeira unidade. O executivo ("country manager") da varejista no Brasil, Joaquim Pereira, diz que estão "100% dedicados ao Brasil". Aliás, ele pronuncia H&M como se fala em português, não inglês.

A loja tem roupa para mulheres, homens e crianças. Empregou 70 funcionários, que trabalharão em escala 5x2, modelo adotado desde a chegada da rede ao Brasil com lojas em São Paulo.

Pereira destaca a estreia em Porto Alegre para adaptação da companhia. A presença no Sul permitirá entender melhor demandas ligadas a clima e comportamento de consumo, diferentes de São Paulo e Rio de Janeiro.

— Quando queremos nos adaptar ao mercado, precisamos estar em zonas climáticas diferentes. Porto Alegre vai ser muito importante por isso — afirmou.

A H&M privilegia atendimento humano e estrutura de provadores. A unidade terá cinco caixas tradicionais e três máquinas de autoatendimento.

Os investimentos para abrir as lojas não são informados.

A H&M foi fundada em 1947 e tem 4,4 mil lojas em 79 países. A marca abriu a primeira unidade na América Latina em 2012, no México. Em São Paulo, aparentemente, tem tentado praticar preços semelhantes às concorrentes C&A e Lojas Renner. Há roupas e acessórios para homens, mulheres e crianças.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)