Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Logística
Análise

Sucateadas e em concessão polêmica, as ferrovias têm grande vantagem ambiental

A cada 1% de participação do trem no transporte, evita-se 2 milhões de toneladas de CO2

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