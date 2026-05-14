Sucateadas e em concessão polêmica, as ferrovias têm grande vantagem ambiental

A concessão no Sul é polêmica, a estrutura é sucateada, mas os números comprovam a vantagem ambiental — entre outras — do transporte ferroviário. Segundo dado apresentado recentemente pelo Ministério dos Transportes em um evento, logística por trem emite 85% menos dióxido de carbono (CO2) do que a rodoviário, que domina o transporte de cargas no Brasil.
Ou seja, para cada 1% de aumento da participação das ferrovias na matriz de transporte, evita-se a emissão de 2 milhões de toneladas de CO2. Isso equivale ao replantio de uma área de florestal nativa do tamanho da região metropolitana de São Paulo, segundo a analogia apresentada.
Nesta semana, houve a primeira reunião da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para tratar do projeto da Malha Sul para o leilão de ferrovias anunciado para 2026. A concessão à Rumo termina em fevereiro de 2027. O fatiamento proposto pelo governo federal, porém, não agrada autoridades do Sul. Uma audiência pública será aberta em breve, disse à coluna o ministro dos Transportes, George Santoro. Para estimular o debate sobre o assunto, o Ministério Público Federal (MPF) organiza um evento em que todos os envolvidos serão convidados.
Relembre o que a coluna publicou recentemente sobre ferrovias, assunto que acompanha fortemente nos últimos anos:
- Além do leilão da Malha Sul, governo federal prevê "várias pequenas ferrovias" no RS
- "Vai ser fatiada a nossa proposta, tá?", diz ministro sobre leilão das ferrovias do Sul
- Projeto da Malha Sul para o leilão de ferrovias começa a andar na ANTT
- Secretário reclama da falta de diálogo do governo federal sobre leilão de ferrovias: "RS exige ser ouvido"
- Líder do governo na Câmara diz que não foi procurado para tratar do leilão das ferrovias do Sul
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: súper lança cartão de crédito, avanço no porto de R$ 6,5 bi e RJ da Cotribá suspensa
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)