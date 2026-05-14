Sucateadas e em concessão polêmica, as ferrovias têm grande vantagem ambiental

Leilão da Malha Sul foi anunciado para 2026, mas está cercado de divergências. André Ávila / Agencia RBS

A concessão no Sul é polêmica, a estrutura é sucateada, mas os números comprovam a vantagem ambiental — entre outras — do transporte ferroviário. Segundo dado apresentado recentemente pelo Ministério dos Transportes em um evento, logística por trem emite 85% menos dióxido de carbono (CO2) do que a rodoviário, que domina o transporte de cargas no Brasil.

Ou seja, para cada 1% de aumento da participação das ferrovias na matriz de transporte, evita-se a emissão de 2 milhões de toneladas de CO2. Isso equivale ao replantio de uma área de florestal nativa do tamanho da região metropolitana de São Paulo, segundo a analogia apresentada.

Relembre o que a coluna publicou recentemente sobre ferrovias, assunto que acompanha fortemente nos últimos anos:

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)