Chega ao pequeno (e não tão pequeno) investidor uma opção para concorrer com a poupança, os CDBs e até mesmo com alguns fundos de renda fixa. É o Tesouro Reserva, que será um papel disponível no Tesouro Direto, plataforma do governo federal para aplicação em títulos públicos. "Simples e previsível", é o atrativo apresentado pelo Ministério da Fazenda.

Enquanto os demais exigem investimento mínimo de R$ 30 (que já é baixo), este novo parte de R$ 1. Sua rentabilidade é atrelada à taxa de juro Selic (atualmente, em 14,5% ao ano), o que já lhe garante melhor retorno do que a poupança e do que CDBs que pagam até 100% do CDI. A taxa de custódia da B3 será de 0,20% ao ano, com isenção para até R$ 10 mil.

Outros pontos favoráveis: tem liquidez imediata. Ou seja, a pessoa pode retirar o valor a qualquer momento, inclusive à noite e aos finais de semana. Vale até transferência por Pix. Também não tem a chamada "marcação a mercado", pela qual a pessoa vende o título pelo que o mercado está pagando no dia caso ela não queira segurar até o final. O Tesouro Reserva ainda rende todos os dias, enquanto a poupança tem retorno apenas uma vez ao mês.

A segurança é o chamado "risco soberano", ou seja, do Tesouro Nacional. Então, é tão ou mais seguro do que a poupança e mais do que CDB, que é pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), bancado por bancos e que sofreu com o ressarcimento dos clientes do Banco Master.

Mas atenção: o Tesouro Reserva segue a tabela regressiva de Imposto de Renda aplicada aos produtos tradicionais de renda fixa e, além disso, há incidência de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para resgates inferiores a 30 dias. Ou seja, apesar da liquidez, deve evitar movimentações diárias.

O Tesouro Reserva já está disponível para clientes do Banco do Brasil. Em breve, outros bancos e corretas também terão disponível, mesmo que seus funcionários não os ofereçam aos clientes. Aplicar no Tesouro Direto tem ficado cada vez mais fácil pelos aplicativos das instituições financeiras, que zeraram suas taxas há alguns anos para não perder clientes para as corretoras.

Em tempo: diversifique. O Tesouro Reserva é uma porta de entrada para leigos no mundo dos investimentos. Jamais deve ser a única e eterna opção.

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