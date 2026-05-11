Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Finanças 
Análise

Simples, previsível e a partir de R$ 1: investimento chega para concorrer com poupança e CDB

O risco é o mesmo ou menor do que o da caderneta; entenda

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