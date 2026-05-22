Servidores estaduais terão quatro meses de carência para pagar consignados

O Banrisul começará a dar carência de quatro meses para servidores públicos estaduais começarem a pagar as parcelas de novos consignados. É possível contratar os empréstimos pelo aplicativo ou em agência.

O presidente, Fernando Lemos, diz que o banco decidiu seguir a política definida para consignados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em mudança recente foi adotada carência de três meses para empréstimos a aposentados e pensionistas.

Folha

No início do mês, passou pelo crivo oficial do conselho de administração do Banrisul a renegociação com o governo do Estado da folha de pagamento dos servidores estaduais. As conversas ocorrem há meses. A estimativa é injetar R$ 1 bilhão no caixa do Estado. O Banrisul e o governo gaúcho tem contrato em vigor desde 2016, com validade de 10 anos – ou seja, está para vencer. A administração do salário dos servidores estaduais é importante fonte de receita do Banrisul. Com o contrato, o banco pode, por exemplo, oferecer operações com desconto em folha, como crédito consignado.