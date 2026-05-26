Sem prejuízo a lojistas: como vai funcionar atualização de figurinhas da Copa

Dúvida do lojista e leitor da coluna Edson Menezes da Silva: a atualização das figurinhas da Copa do Mundo, confirmada pela editora Panini, deixará o atual álbum obsoleto? Não, ele segue igual. O kit com os adesivos novos será vendido separadamente com todos os necessários. Os cromos poderão ser colados em cima dos antigos.

A editoria Panini faz esta atualização em todos os anos do Mundial, adicionando jogadores que foram convocados, mas não estão no álbum. É o caso de Neymar, Endrick e Weverton, goleiro do Grêmio. Pode ser que nem todos tenham figurinhas. Nomes como Rodrygo, Estêvão e Bento, por outro lado, não foram chamados, mas estão na coleção original — e, portanto, devem ser substituídos.