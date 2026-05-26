Seis postos que venderão gasolina a R$ 3,99 na quinta-feira

Do grupo Argenta, de Flores da Cunha, a rede Sim terá seis postos vendendo gasolina comum a R$ 3,99 o litro nesta quinta-feira (28). É novamente a ação para marcar o chamado Dia da Liberdade de Impostos. Por um cálculo médio, os brasileiros trabalham até esta data para pagar a carga tributária do ano no país.

As 80 senhas serão distribuídas em cada posto a partir das 6h30min, com início do abastecimento às 7h30min. Exceção para o posto da Avenida Juca Batista, em Porto Alegre, com distribuição às 15h. Cada cliente pode comprar 20 litros com pagamento à vista em dinheiro, Pix ou cartão de débito.

Os postos

Sim Caxias Shopping : Rua João Nichele, 2227, bairro Cinquentenário, Caxias do Sul

: Rua João Nichele, 2227, bairro Cinquentenário, Caxias do Sul Sim Bagé Unipampa : Av. Santa Tecla, 3350, bairro Getúlio Vargas, Bagé

: Av. Santa Tecla, 3350, bairro Getúlio Vargas, Bagé Sim Erechim Três Vendas : Av. José Oscar Salazar, 312, bairro Três Vendas, Erechim

: Av. José Oscar Salazar, 312, bairro Três Vendas, Erechim Sim POA Av. Ipiranga : Av. Ipiranga, 4610, bairro Petrópolis, Porto Alegre

: Av. Ipiranga, 4610, bairro Petrópolis, Porto Alegre Sim POA Juca Batista : Av. Juca Batista, 631, bairro Ipanema, Porto Alegre

: Av. Juca Batista, 631, bairro Ipanema, Porto Alegre Sim POA Ipiranga Lucas: Av. Ipiranga, 3333, bairro Santana, Porto Alegre

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)