Seis postos que venderão gasolina a R$ 3,99 na quinta-feira

Do grupo Argenta, de Flores da Cunha, a rede Sim terá seis postos vendendo gasolina comum a R$ 3,99 o litro nesta quinta-feira (28). É novamente a ação para marcar o chamado Dia da Liberdade de Impostos. Por um cálculo médio, os brasileiros trabalham até esta data para pagar a carga tributária do ano no país.
As 80 senhas serão distribuídas em cada posto a partir das 6h30min, com início do abastecimento às 7h30min. Exceção para o posto da Avenida Juca Batista, em Porto Alegre, com distribuição às 15h. Cada cliente pode comprar 20 litros com pagamento à vista em dinheiro, Pix ou cartão de débito.
Os postos
- Sim Caxias Shopping: Rua João Nichele, 2227, bairro Cinquentenário, Caxias do Sul
- Sim Bagé Unipampa: Av. Santa Tecla, 3350, bairro Getúlio Vargas, Bagé
- Sim Erechim Três Vendas: Av. José Oscar Salazar, 312, bairro Três Vendas, Erechim
- Sim POA Av. Ipiranga: Av. Ipiranga, 4610, bairro Petrópolis, Porto Alegre
- Sim POA Juca Batista: Av. Juca Batista, 631, bairro Ipanema, Porto Alegre
- Sim POA Ipiranga Lucas: Av. Ipiranga, 3333, bairro Santana, Porto Alegre
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)