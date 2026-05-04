Secretário reclama da falta de diálogo do governo federal sobre leilão de ferrovias: "RS exige ser ouvido"

Secretário estadual de Logística e Transporte, Clóvis Magalhães. Clóvis Magalhães / Arquivo Pessoal

Provocado pela entrevista publicada com o ministro dos Transportes, George Santoro, sobre a Malha Sul o secretário estadual de Logística e Transportes, Clovis Magalhães, procurou a coluna para relatar insatisfação. Primeiro, por autoridades do Sul, incluindo do Rio Grande do Sul obviamente, não terem participado da construção do modelo de leilão das ferrovias. Governo federal quer fatiar, o que o Sul é contra por receio de que trechos não atraiam interessados. Mas Magalhães reclama ainda que não se consegue de jeito algum o estudo da Infra SA que o ministério diz ter recomendado esta forma de concessão.

— Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, todos diretamente impactados por qualquer rearranjo da política ferroviária nacional, precisam ter acesso integral a essas informações e espaço concreto para apresentar contribuições técnicas e estratégicas. Não é admissível que decisões dessa magnitude avancem sem diálogo federativo consistente. Tampouco é razoável a convocação de audiências públicas sem compartilhamento prévio de informações e sem oportunidade real para colaboração dos Estados. O que está em debate não é apenas infraestrutura. Trata-se do respeito ao pacto federativo e à autonomia dos Estados na defesa de seus interesses econômicos e logísticos. O desenvolvimento ferroviário brasileiro não pode ser construído por imposição. Precisa nascer do diálogo, da cooperação e do reconhecimento das necessidades locais e regionais. O Rio Grande do Sul exige ser ouvido — escreveu o secretário à coluna.

Relembre a entrevista com o ministro:

MPF

O Ministério Público Federal (MPF) também tem solicitado o estudo da Infra SA via ofício, mas ainda não recebeu. O procurador Osmar Veronese, que acompanha a situação das ferrovias há anos, sugere assinar as concessões fatiadas só se as três tiverem propostas, evitando que alguma fique para trás.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)