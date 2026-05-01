RS tem a solução para o "Custo Alemanha", diz presidente da Fiergs sobre acordo UE-Mercosul

Presidente da Fiergs, Claudio Bier, em visita a estandes da feira industrial de Hannover, na Alemanha. Fiergs / Divulgação

Finalmente, após 25 anos de negociações, entrou em vigor neste 1º de maio o acordo comercial União Europeia-Mercosul, o maior do mundo. A coluna avaliou o avanço ainda em Hannover, na Alemanha, com o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, falou que a ideia é vender máquinas e químicos ao Brasil e comprar produtos agropecuários e matéria-prima. Não é bem o que o Rio Grande do Sul quer, não?

Exatamente. É isso que não pode acontecer. Não adianta mandarmos um navio de soja e eles nos mandam dois robôs que têm o mesmo valor. Claro que é um pouco de exagero, mas temos que nos qualificar para não vender só commodities. Hoje, eles são o Barcelona e nós somos o Internacional. Temos que ter um time igual ao Barcelona para ganhar deles.

A Masal, sua indústria de máquinas agrícolas, vende para a Europa?

Não, nós exportamos para a América Latina.

Pretende vender?

Pois é uma. A qualidade que o nosso concorrente tem na Europa, nós temos. Talvez os empresários precisem de mais um pouquinho de marketing. Por isso a Fiergs fez o esforço e ajudou algumas empresas para irem à feira de Hannover, perderem o medo e verem que a Europa não é um bicho de sete cabeças. Achamos que isso é uma quebra de paradigma. Temos algumas coisas bem melhores do que eles.

O que achou de o presidente Lula ter levantado tanto a bandeira dos biocombustíveis na feira de Hannover, já que a Europa está querendo restringir a compra do produto de países que o produzem de grãos?

Foi importantíssimo. O presidente Lula foi muito feliz e acho que isso ajudará o Rio Grande do Sul. O "Custo Alemanha" hoje é a energia e nós temos a solução. Somos o maior produtor de biodiesel. Temos que acertar bem isso nesse acordo para que possamos exportar. Temos qualidade e preço.

* A coluna viajou a Hannover a convite da Fiergs.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)