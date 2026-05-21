Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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RS perde para o Paraná posição no ranking nacional de consumo em 2026

A cidade de São Paulo, sozinha, supera o potencial de gastos de todos os gaúchos juntos; veja esta e outras curiosidades

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