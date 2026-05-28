RS é o 7º Estado que mais recebe investimentos da China, mas foi ultrapassado

Com quatro novos em 2025, o Rio Grande do Sul foi o sétimo Estado que mais recebeu investimentos da China em 2025. O monitoramento é feito pelo Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC).

Acumulando 20 projetos de 2007 para cá, foi ultrapassado por Rio de Janeiro (21) e Pará (21). Os líderes do aporte chinês seguem sendo São Paulo (151), Minas Gerais (55), Goiás (26) e Bahia (24).

Considerando só o ano passado, os investimentos chineses no Brasil saltaram 45% para US$ 6,1 bilhões, o maior montante desde 2017. O estudo mapeou 52 projetos ou transações, recorde da série histórica iniciada em 2007. Em entrevista ao podcast Nossa Economia, de GZH, o diretor de Conteúdo e Pesquisa do CEBC, Tulio Cariello, destacou os recursos naturais, o mercado consumidor e a base industrial. Também foi grande a influência do tarifaço norte-americano:

— Brasil e Estados Unidos competem no mercado chinês, principalmente no agrícola, como soja e carnes. Estados Unidos eram o principal destino dos investimentos chineses e estão dificultando, assim como países da Europa e a Austrália.

Cariello destaca energia (hidrelétrica, solar e eólica), mineração (cobre, níquel, ouro, nióbio e fosfato), setor automotivo (BYD e GWM), serviços de delivery e petróleo na Margem Equatorial. Aqui no Rio Grande do Sul, citou a presença de empresas com controle chinês, como CPFL e Pirelli.

Ouça no Spotify:

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: farmácia e súper adotam escala 5x2 e marca de moda jovem fecha lojas próprias

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)