Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Mais de R$ 3 bi
Notícia

RS é o 4º maior mercado da marca de medicamentos comprada por maior farmacêutica do país

Fabricante tem foco em remédios genéricos e pertencia à grupo francês

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