RS é o 4º maior mercado da marca de medicamentos comprada por maior farmacêutica do país

EMS tem capital brasileiro e acertou a compra da Medley em negócio bilionário. EMS / Divulgação

O Rio Grande do Sul é o quarto melhor mercado da Medley no país, atrás de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e na frente da Bahia. Na Região Sul, foi o que mais avançou em venda em 2025. O valor, porém, não é informado pela fabricante de medicamentos, que está sendo vendida por mais de R$ 3 bilhões pela francesa Sanofi à EMS, maior farmacêutica do país.

Em visita à Rádio Gaúcha, a diretora-geral da Medley, Lucia Rossato, afirmou que acredita que a empresa terá agora mais espaço para crescer, ainda que não se tenha previsão de novas fábricas ou centros logísticos. O foco é em remédios genéricos e o gaúcho é um bom mercado, avaliou.

Lucia Rossato é diretora-geral da Medley. Medley / Divulgação

A Medley está em 90 mil farmácias do Rio Grande do Sul. Lucia esteve visitando as maiores redes quando conversou com a coluna, em busca de uma aproximação com os clientes. A ideia é vender 20% mais aos gaúchos em 2026, montante que também não é divulgado.

Ouça a entrevista da executiva Lucia Rossato ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)