Restituição do IR, novo presidente do Fed, dólar, Ibovespa e mais economia 22.05

Agenda

Cidadãos que podem receber a restituição do Imposto de Renda 2026 poderão consultar se estão contemplados no primeiro lote a partir das 10h. A consulta pode ser realizada via o aplicativo Meu Imposto de Renda ou no site da Receita Federal . A restituição será paga em quatro lotes:

Posse de Kevin Warsh na presidência do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), em cerimônia que contará com a participação do presidente Donald Trump. O economista já foi da autoridade monetária. Apesar de ser considerado técnico, há um receio de que Trump possa interferir na política monetária, já que o republicano que o indicou e vinha pressionando fortemente o presidente que está saindo, Jerome Powell, para que cortasse o juro. De qualquer forma, não se sabe se ele será mais rígido com o juro por lá. Se afrouxar, mais dólares viriam para o Brasil e outros países, tirando pressão de inflação por aqui e abrindo espaço para redução do juro Selic apesar da pressão de inflação da guerra no Irã. Porém, se fizer isso com descuido, poderá ter um efeito rebote de inflação nos Estados Unidos, que já sente alta de preços, desde combustíveis até itens que foram taxados pela política comercial de Trump.