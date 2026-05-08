Renegociação da folha salarial de servidores ganha "ok" do conselho do Banrisul

Conselho de administração do Banrisul autorizou início das tratativas. Reinaldo Foltz / Banrisul / Divulgação

Passou pelo crivo oficial do conselho de administração do Banrisul a renegociação com o governo do Estado da folha de pagamento dos servidores estaduais. A autorização para início de tratativas ocorreu em reunião nesta semana. A coluna havia noticiado ainda em março que as conversas haviam começado.

Um comunicado foi enviado ao mercado, já que o banco estatal gaúcho tem ações negociadas na bolsa de valores de São Paulo, a B3. Valor, prazo e demais condições ainda não estão definidos, diz o documento.

No ano passado a estimativa era de que a transação teria potencial de injetar cerca de R$ 1 bilhão no caixa do Estado. O Banrisul e o governo gaúcho tem contrato em vigor desde 2016, com validade de 10 anos – ou seja, está para vencer. À época, o acordo foi negociado em R$ 1,2 bilhão.

A administração do salário dos servidores estaduais é importante fonte de receita do Banrisul. Com o contrato, o banco pode, por exemplo, oferecer operações com desconto em folha, como crédito consignado.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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