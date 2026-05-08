Renda dos gaúchos, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 08.05

Agenda

IBGE divulga pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Rendimento de todas as fontes (2025)(dados para Brasil, grandes regiões e unidades da federação)

Petróleo estável, com o barril em cerca de US$ 100.

FGV divulga a inflação pelo IGP-DI.

Nos Estados Unidos, tem dados de emprego. Sinalizam o comportamento da economia em meio à guerra e inflação.

Associação das montadoras de veículos, Anfavea apresenta os números da produção, emplacamentos, exportações e importações do setor.

Feira Brasileira do Varejo (FBV), promovida pelo Sindilojas Porto Alegre em parceria com o Sebrae-RS, foi reconhecida na 6ª edição do Prêmio Paulo Vellinho, na categoria Varejo.

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Pílulas

Dólar subiu 0,05%, para R$ 4,92. Ibovespa caiu 2,38%, aos 183.218 pontos.

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