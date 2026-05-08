Renda dos gaúchos, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 08.05

Agenda
IBGE divulga pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Rendimento de todas as fontes (2025)(dados para Brasil, grandes regiões e unidades da federação)
Petróleo estável, com o barril em cerca de US$ 100.
FGV divulga a inflação pelo IGP-DI.
Nos Estados Unidos, tem dados de emprego. Sinalizam o comportamento da economia em meio à guerra e inflação.
Associação das montadoras de veículos, Anfavea apresenta os números da produção, emplacamentos, exportações e importações do setor.
Feira Brasileira do Varejo (FBV), promovida pelo Sindilojas Porto Alegre em parceria com o Sebrae-RS, foi reconhecida na 6ª edição do Prêmio Paulo Vellinho, na categoria Varejo.
Pílulas
Dólar subiu 0,05%, para R$ 4,92. Ibovespa caiu 2,38%, aos 183.218 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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