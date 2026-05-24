Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Acerto de Contas
Notícia

Relação do RS com China e Índia, fábrica de chips, de telhas, escala 5x2, H&M e mais, no Acerto de Contas

Programa de economia da Rádio Gaúcha

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