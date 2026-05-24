Relação do RS com China e Índia, fábrica de chips, de telhas, escala 5x2, H&M e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- China e Índia: o comércio do RS com essas duas potências econômicas mundiais. Entrevista com o diretor-regional da Câmara de Comércio Índia-Brasil, Fernando Cesar da Silva e Tulio Cariello, diretor de pesquisa e conteúdo do Conselho Empresarial Brasil-China.
- Com parceiro da Malásia, empresa garante que fábrica de chips será instalada na Região Metropolitana. Entrevista com Ronaldo Aloise Junior, CEO da Tellescom.
- Maior rede de farmácias do RS começa a adotar escala 5x2. Entrevista com Pedro Brair, Presidente da São João.
- Executivo da H&M não teme fim da taxa das blusinhas, mira varejistas do Brasil. Com Isadora Terra.
- Em reestruturação do negócio, grupo gaúcho fecha fábrica de telhas no Paraná. Com João Pedro Cecchini.
Produção: Isadora Terra e João Pedro Cecchini
Edição de áudio: Christian Rafael
Patrocínio: Shopping Total, Sindilojas Porto Alegre, Marcopolo, Be8 e Corsan
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)
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