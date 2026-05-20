Reintegração de posse de terreno da Ford doado a fábrica de aviões exigirá ajuste no projeto

Foto de fevereiro, quando começou a preparação do terreno. Luís Adriano Madruga / Prefeitura de Guaíba

Não é fácil mesmo desenterrar o sapo do terreno que era da Ford em Guaíba, na Região Metropolitana. A preparação do terreno para receber a fábrica de aviões da Aeromot até começou, mas apareceram alguns problemas.

Um deles é que a área, doada pelo governo gaúcho à empresa, ainda tem a moradia de duas famílias. A reintegração de posse está sendo feita agora por Estado e prefeitura, disse à coluna o secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Leandro Evaldt. A Aeromot irá indenizá-las. A outra situação, solicitada pelo registro de imóveis, já foi ajustada na escritura nesta semana, garante.

— As obras estão em andamento, mas de fato estamos tratando com prefeitura e Estado a desapropriação dos posseiros. E estamos fazendo ajustes no projeto em função desse evento, que pode impactar no prazo da construção dessa fase — explica o CEO da Aeromot, Guilherme Cunha.

E ainda houve emissão do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) antes de a empresa estar com o terreno. Cunha afirma que este ponto está em ajuste com a prefeitura já e não impacta o projeto.

O projeto

Com pedra fundamental lançada ainda em 2025, o projeto da Aeromot prevê investimento de R$ 3 bilhões em todas as fases. A primeira etapa terá R$ 200 milhões. No local, serão fabricados aviões DA-62 da Diamond e helicópteros da Leonardo. O AeroCITI prevê, além da fábrica, centros de pesquisa e de manutenção; e uma pista de aviões.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)