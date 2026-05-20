Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Região Metropolitana
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Reintegração de posse de terreno da Ford doado a fábrica de aviões exigirá ajuste no projeto

O cronograma da obra poderá sofrer atraso, mas empresa garante que preparação da área continua

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