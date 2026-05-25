Rede gaúcha de material de construção compra duas lojas em SC e começa a operar em cinco dias

Nome fantasia segue como Decorpisos, com razão social Elevato. Elevato / Divulgação

Rede gaúcha de materiais de construção e decoração, a Elevato abriu duas lojas em Santa Catarina. Uma delas fica em Jaraguá do Sul e a outra em Joinville.

Curiosidade contada à coluna pelo diretor Arcione Piva: o contrato foi assinado em 30 de abril e a operação começou já em 4 de maio. Ou seja, foram somente cinco dias até fazer acontecer o negócio. Cada uma teve investimento de R$ 1,5 milhão.

— O nome fantasia vai continuar como Decorpisos por enquanto, mas a razão social já é Elevato — explica Piva.

Arcione Piva também é presidente do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA). Divulgação / Divulgação

Com as novas unidades, a Elevato fica com 30 operações, incluindo a venda online.

Contra a correnteza

A expansão de uma empresa do setor chama ainda mais a atenção em um momento no qual o varejo de materiais de construção está com retrações. Presidente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção de Porto Alegre (Acomac), Felippe Tarta Sielichow atualizou recentemente à coluna o termômetro de vendas apontando recuo de 4,14% de janeiro a abril na comparação com o mesmo período do ano passado.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)