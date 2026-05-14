Rede de supermercados da Região Metropolitana adota escala 5x2: “Queremos captar mais currículos”

A empresa está com 300 funcionários em quatro lojas. Super Santa Maria / Divulgação

Rede de supermercados da região metropolitana, a Santa Maria adotará a escala 5x2 nas suas lojas. Começará em junho na unidade de Porto Alegre. Nas demais, inicia em julho.

A empresa está com 300 funcionários em quatro lojas, que ficam na Capital, em Viamão e em Alvorada. Precisará contratar cerca de 75 para mudar a jornada de trabalho. Uma folga será no final de semana e outra no meio da semana, explicou à coluna o proprietário, Thiago Freitas.

— Será nosso diferencial para contratação. Com duas folgas na semana, queremos captar mais currículos e melhorar a qualificação dos candidatos — explicou.

Aliás, em breve abrirão mais uma loja em Viamão. O lugar ainda é mantido em sigilo, mas a coluna noticiará em breve. O investimento será de R$ 6 milhões, com projeto da MasterPlann. Será a quinta unidade da rede Santa Maria.

Tramitam no Congresso os projetos para proibir a escala 6x1 e reduzir a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Ou seja, ainda não foram aprovados. As empresas que mudam estão se antecipando.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: súper lança cartão de crédito, avanço no porto de R$ 6,5 bi e RJ da Cotribá suspensa

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)