Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Rede de supermercados da Região Metropolitana adota escala 5x2: “Queremos captar mais currículos”

Empresa precisará contratar mais funcionários, mas vê a decisão como estratégica

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