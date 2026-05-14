Rede de supermercados da Região Metropolitana adota escala 5x2: “Queremos captar mais currículos”

Rede de supermercados da região metropolitana, a Santa Maria adotará a escala 5x2 nas suas lojas. Começará em junho na unidade de Porto Alegre. Nas demais, inicia em julho.
A empresa está com 300 funcionários em quatro lojas, que ficam na Capital, em Viamão e em Alvorada. Precisará contratar cerca de 75 para mudar a jornada de trabalho. Uma folga será no final de semana e outra no meio da semana, explicou à coluna o proprietário, Thiago Freitas.
— Será nosso diferencial para contratação. Com duas folgas na semana, queremos captar mais currículos e melhorar a qualificação dos candidatos — explicou.
Aliás, em breve abrirão mais uma loja em Viamão. O lugar ainda é mantido em sigilo, mas a coluna noticiará em breve. O investimento será de R$ 6 milhões, com projeto da MasterPlann. Será a quinta unidade da rede Santa Maria.
Tramitam no Congresso os projetos para proibir a escala 6x1 e reduzir a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Ou seja, ainda não foram aprovados. As empresas que mudam estão se antecipando.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)