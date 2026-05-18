Rede de 63 anos ocupará espaço deixado por livraria em shopping de Porto Alegre

Tapume sinaliza a nova operação que será aberta no Praia de Belas Shopping. Guilherme Gonçalves / Arquivo pessoal

Uma nova livraria será aberta no espaço deixado pela A Página no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre. A rede ainda não dá detalhes da operação, mas um tapume com a marca já foi colocado no local, que fica no terceiro andar.

A Libris integra o grupo Livrarias Curitiba e Livrarias Catarinense, fundado em 1963. A sede fica no Paraná, mas há unidades também em São Paulo e Santa Catarina. Será a estreia no Rio Grande do Sul. Vendem livros e itens de papelaria e tecnologia.

Curiosidade, a A Página, que foi fechada, também é do Paraná. Era a única livraria do shopping desde que a Saraiva encerrou as atividades, em 2023. Agora, o Praia de Belas voltará, então, a ter operação do segmento.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: súper lança cartão de crédito, avanço no porto de R$ 6,5 bi e RJ da Cotribá suspensa

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)