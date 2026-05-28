O reajuste da gasolina pela Petrobras era pedra cantada. A estatal havia avisado que teria que aumentar "já, já" e o governo federal está guardando as medidas anunciadas para largar na hora necessária para mitigar o impacto na inflação.

Enquanto durar a guerra no Irã no ano de eleição, será essa a toada. Hoje cedo, a gasolina da Petrobras estava 55% abaixo do Exterior. O petróleo tem oscilado, mas não se afasta muito dos US$ 100 o barril.

O aumento

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (28) um reajuste de R$ 0,48 por litro no preço da gasolina vendida nas suas refinarias para as distribuidoras. A mudança entra em vigor nesta sexta-feira (29). No entanto, o impacto efetivo será menor. Como a estatal aderiu, haverá um desconto de R$ 0,44 por litro por meio da subvenção econômica criada pelo governo federal para reduzir os efeitos do conflito no Oriente Médio sobre os combustíveis. Com isso, o preço médio da gasolina A para as distribuidoras passará de R$ 2,57 para R$ 2,61 por litro, com uma alta residual de R$ 0,04. Para o consumidor, o impacto estimado é de até R$ 0,03 por litro da gasolina vendida nos postos.