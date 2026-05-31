R$ 84,4 bilhões: no que os porto-alegrenses mais gastarão em 2026

Porto Alegre lidera o potencial de consumo para 2026 no Rio Grande do Sul, com uma estimativa de R$ 84,4 bilhões. Não surpreende, já que é a Capital. O ranking é do IPC Maps (ouça a análise no podcast acima). No país, a cidade fica em 8º lugar.

Apenas R$ 95,7 mil é o consumo previsto para a área rural de Porto Alegre. O restante é consumo urbano.

Habitação lidera, com mais de R$ 20 bilhões. Além de outras despesas, veículo também terá um grande gasto, de R$ 10,6 bilhões, um pouco acima de alimentação.

Os gastos dos porto-alegrenses:

Habitação: R$ 20,124 bilhões Outras Despesas: R$ 17,224 bilhões Veículo Próprio: R$ 10,635 bilhões Alimentação no Domicílio: R$ 7,025 bilhões Alimentação fora do Domicílio: R$ 4,016 bilhões Materiais de Construção: R$ 3,203 bilhões Medicamentos: R$ 2,958 bilhões Plano Saúde / Trat. Médico Dentário: R$ 2,816 bilhões Higiene e Cuidados Pessoais: R$ 2,345 bilhões Vestuário Confeccionado: R$ 2,071 bilhões Educação: R$ 2,018 bilhões Recreação e Cultura: R$ 1,843 bilhão Mobiliários e Artigos do Lar: R$ 1,402 bilhão Eletroeletrônicos: R$ 1,268 bilhão Bebidas: R$ 1,130 bilhão Viagens: R$ 1,096 bilhão Transportes Urbanos: R$ 1,026 bilhão Calçados: R$ 826 milhões Fumo: R$ 482 milhões Artigos de Limpeza: R$ 430 milhões Livros e Material Escolar: R$ 330 milhões Joias, Bijuterias e Armarinhos: R$ 132 milhões

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)