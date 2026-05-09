Quem está procurando mais imóveis em Porto Alegre e o que pesa na escolha

Infraestrutura do condomínio é um dos elementos que o consumidor valoriza na hora de escolher imóvel. André Ávila / Agencia RBS

O mercado imobiliário enxerga que Porto Alegre está com uma demanda mais madura e independente. Pesquisa do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) aponta 23% dos consumidores no que chama de "Família Moderna", com casais com filhos e renda dupla.

O levantamento, porém, destaca os nichos mais interessantes. O Novo Single (solteiro, traduzindo) representa 13% da demanda aqui, acima dos 10% nacionais. O sênior (ou seja, pessoas mais velhas) é 19%, superior aos 17% do país: "Porto Alegre tem o perfil mais envelhecido do trio", referindo-se às outras capitais do Sul, Florianópolis e Curitiba. Também se enxerga um público com maior capacidade de tomar crédito.

Por fim, o que consumidor valoriza na hora de escolher imóvel em Porto Alegre:

Localização: 79%

Infraestrutura do condomínio: 74%

Perfil econômico da região: 64%

Segurança: 63%

Comércio perto: 51%

Vias de acesso: 37%

Empresa responsável: 21%

Ouça aqui e entrevista com o presidente que saiu agora do Sinduscon-RS, Claudio Teitelbaum, e o novo, Rafael Garcia, ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha:

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