Queda forte do petróleo, escala 6x1, dólar, Ibovespa e mais economia 06.05

Agenda

Petróleo caindo quase 10%, com o barril abaixo de US$ 100. Há perspectiva de acordo preliminar entre Estados Unidos e Irã. O Estreito de Ormuz, porém, segue fechado.

Supremo Tribunal Federal (STF) volta a discutir o processo que discute a validade da lei que alterou a distribuição de royalties e participações especiais sobre a produção de petróleo no país.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, participa do “Bom dia, Ministro” para detalhar o Novo Desenrola Brasil.

Comissão que discute fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados ouve o ministro do Trabalho, Luiz Marinho.

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulga a estimativa de vendas para o Dia das Mães de 2026..

Câmara de Vereadores volta a votar o plano diretor de Porto Alegre.

Shopping Total inicia uma série de "lives" (transmissões ao vivo pela internet) para vendas. Será às 19h.

Tá na Mesa da Federasul sobre a duplicação da BR-290.

Sindienergia no lançamento do aerogerador da Nordex.

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Pílulas

Dólar caiu 1,12%, para R$ 4,91. Ibovespa subiu 0,62%, aos 186.754 pontos.

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