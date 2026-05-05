Quase 40% dos restaurantes do RS estão inadimplentes; tributos lideram

Quatro em cada 10 bares e restaurantes do Rio Grande o Sul estão inadimplentes. A sondagem da associação do setor, Abrasel RS, aponta as principais dívidas: impostos federais (78%), empréstimos bancários (41%) e tributos estaduais (26%).
Março trouxe lucro para apenas 39%. Outros 37%, segundo a pesquisa, pagaram as contas e fecharam o mês no zero a zero. Já o restante, 23%, teve mesmo prejuízo.
Um terço diz que não conseguiu reajustar preços no último ano. Quase 60% repôs a inflação ou repassou menos.
Há uma boa expectativa para o Dia das Mães: sete em cada 10 empresários esperam faturar mais. O grosso dos entrevistados aposta em aumento de até 10%.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: montadora alemã no RS, crise da Cotribá e projeto da Varig em risco
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)