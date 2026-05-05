Quase 40% dos restaurantes do RS estão inadimplentes; tributos lideram

Quatro em cada 10 bares e restaurantes do Rio Grande o Sul estão inadimplentes. A sondagem da associação do setor, Abrasel RS, aponta as principais dívidas: impostos federais (78%), empréstimos bancários (41%) e tributos estaduais (26%).

Março trouxe lucro para apenas 39%. Outros 37%, segundo a pesquisa, pagaram as contas e fecharam o mês no zero a zero. Já o restante, 23%, teve mesmo prejuízo.

Um terço diz que não conseguiu reajustar preços no último ano. Quase 60% repôs a inflação ou repassou menos.

Há uma boa expectativa para o Dia das Mães: sete em cada 10 empresários esperam faturar mais. O grosso dos entrevistados aposta em aumento de até 10%.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: montadora alemã no RS, crise da Cotribá e projeto da Varig em risco

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)