Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Quase 40% dos restaurantes do RS estão inadimplentes; tributos lideram

Boa parte dos estabelecimentos não conseguiu repassar a inflação aos preços

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