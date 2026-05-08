Próximo Desenrola terá foco em trabalhadores informais enforcados com juro alto

O novo programa de renegociação de dívidas do governo federal, ainda a ser lançado, terá foco nos trabalhadores informais, disse a ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior. Na entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, ela confirmou o que o ministro da Fazenda, Dario Durigan, havia sinalizado na quarta-feira (6), de que agora virá uma medida para adimplentes, ou seja, que pagam as contas em dia. Porém, a ideia é renegociar o juro das dívidas, que em vários casos está alto demais, do rotativo do cartão de crédito ao consignado CLT. Afinal, quem se esforça para pagar direitinho em dia também precisa ser ajudado a se livrar do juro que o enforca.