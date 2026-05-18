Prévia do PIB, petróleo em alta, dólar, Ibovespa e mais economia 18.05

Agenda

Petróleo retornou aos US$ 110, com alta provocada pela tensão entre Estados Unidos e Irã.

Banco Central divulga o relatório Focus, com previsões do mercado para a economia.

Prévia do PIB: o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de março.

Ata do Fomc, com previsão do banco central norte-americano (Federal Reserve, Fed) para a economia e o juro.

Balança comercial, com exportações e importações.

Inflações pelo IPC-S, IPC-Fipe e IGP-10.

Sindilojas Porto Alegre participa da CPI de roubo de fios. Leia mais: 80% dos lojistas de Porto Alegre sofreram com roubo de fios no último ano; prejuízo pode superar R$ 240 milhões

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Pílulas

Dólar subiu 1,63%, para R$ 5,06. Ibovespa caiu 0,61%, aos 177.284 pontos.

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