Prédio que será construído em bairro planejado é todo vendido em seis horas

Foi 100% vendido em seis horas o projeto da Joal Teitelbaum para um prédio no bairro planejado Quartier, em Pelotas, do sul do Estado. O Verso terá 103 estúdios, comercializados com móveis e serviço de gestão de hospedagem.
— O mercado, às vezes, nos surpreende — comenta o sócio da construtora Claudio Teitelbaum.
A obra começará em setembro para entrega em 40 meses. O investimento será de R$ 18 milhões, com a ideia de vender R$ 34 milhões.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)