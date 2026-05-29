Prédio que será construído em bairro planejado é todo vendido em seis horas

Foi 100% vendido em seis horas o projeto da Joal Teitelbaum para um prédio no bairro planejado Quartier, em Pelotas, do sul do Estado. O Verso terá 103 estúdios, comercializados com móveis e serviço de gestão de hospedagem.

— O mercado, às vezes, nos surpreende — comenta o sócio da construtora Claudio Teitelbaum.

A obra começará em setembro para entrega em 40 meses. O investimento será de R$ 18 milhões, com a ideia de vender R$ 34 milhões.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)