Por que bolsa caiu com força e dólar disparou com vazamento do áudio de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro admitiu pedido de dinheiro a banqueiro Daniel Vorcaro para financiar filme. Evaristo Sa / AFP

Após dias de bom humor, o dólar disparou e a bolsa de valores de São Paulo caiu com força nessa quarta-feira (13) após o vazamento dos áudios de Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro, do Banco Master. A cotação da moeda norte-americana valorizou 2,31%, voltando a R$ 5,00. Já o Ibovespa caiu 1,8%, aos 177.098 pontos.

É um baque na candidatura de Bolsonaro à presidência da República e o mercado financeiro sabe disso. Investidores reagiram mal porque gostam dele? Não, nem perto disso. O problema do caso é que uma candidatura de esquerda, possivelmente com Lula, ganha força.

É conhecido que, no geral, o mercado financeiro não gosta de governos de esquerda. Acha que gastam demais, desequilibram contas públicas, aumentam o Estado e dificultam negócios. Considerando currículos, o pré-candidato Romeu Zema e até Ronaldo Caiado agradam mais o mercado financeiro do que Flávio Bolsonaro.

Mas a abertura prévia do mercado nesta quinta-feira (14) já traz um pequeno ajuste. O Ibovespa Futuro sobe aos 180 mil pontos. O dólar tem queda leve.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)