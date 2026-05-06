Plantão de venda de imóveis vira "banca" para comprar e trocar figurinhas da Copa

Quem passa pela esquina da Avenida Ipiranga com a Rua Silva Só, em Porto Alegre, encontra um espaço para trocar figurinhas da Copa do Mundo de 2026 em um local onde são vendidos imóveis. Além de apartamentos, a pessoa pode, então, também comprar o álbum e seus adesivos. De quebra, ainda pode jogar um Fla-Flu ou outras brincadeiras disponibilizadas na Arena Panini. No local, fica o plantão de venda da Melnick, que constrói o Square Garden.

— Fomos procurados pelo Felipe (Melnick), diretor da Melnick, e fechamos a parceria. É uma esquina importantíssima. No último sábado, uma multidão esteve lá para trocar figurinhas e curtir o espaço — diz Leandro Ayres Barbosa, gestor das lojas Panini Points no Rio Grande do Sul.

A operação, porém, não é diária. Deve abrir nesta quinta (7) e na próxima quarta-feira (13), das 17h às 19h. Nos próximos dois sábados, dias 9 e 16, o horário será estendido das 10h às 19h.

A italiana Panini é a editora do álbum da Copa do Mundo. Está com nove quiosques instalados na Região Metropolitana (veja abaixo). Já o Square Garden prevê três torres residenciais em quase 5 mil metros quadrados com 30 restaurantes em parceria com o Cais Embarcadero. A Melnick planeja entregá-lo em 2029.

Os pontos da Panini:

BarraShoppingSul, em Porto Alegre

Pontal Shopping, em Porto Alegre

Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre

Bourbon Teresópolis, em Porto Alegre

Zaffari Hípica, em Porto Alegre

Bourbon Novo Hamburgo, em Novo Hamburgo

ParkShopping Canoas, em Canoas

Gravataí Shopping, em Gravataí

*Colaborou João Pedro Cecchini

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