Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Esquina movimentada
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Plantão de venda de imóveis vira "banca" para comprar e trocar figurinhas da Copa

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