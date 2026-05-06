Plantão de venda de imóveis vira "banca" para comprar e trocar figurinhas da Copa

Quem passa pela esquina da Avenida Ipiranga com a Rua Silva Só, em Porto Alegre, encontra um espaço para trocar figurinhas da Copa do Mundo de 2026 em um local onde são vendidos imóveis. Além de apartamentos, a pessoa pode, então, também comprar o álbum e seus adesivos. De quebra, ainda pode jogar um Fla-Flu ou outras brincadeiras disponibilizadas na Arena Panini. No local, fica o plantão de venda da Melnick, que constrói o Square Garden.
— Fomos procurados pelo Felipe (Melnick), diretor da Melnick, e fechamos a parceria. É uma esquina importantíssima. No último sábado, uma multidão esteve lá para trocar figurinhas e curtir o espaço — diz Leandro Ayres Barbosa, gestor das lojas Panini Points no Rio Grande do Sul.
A operação, porém, não é diária. Deve abrir nesta quinta (7) e na próxima quarta-feira (13), das 17h às 19h. Nos próximos dois sábados, dias 9 e 16, o horário será estendido das 10h às 19h.
A italiana Panini é a editora do álbum da Copa do Mundo. Está com nove quiosques instalados na Região Metropolitana (veja abaixo). Já o Square Garden prevê três torres residenciais em quase 5 mil metros quadrados com 30 restaurantes em parceria com o Cais Embarcadero. A Melnick planeja entregá-lo em 2029.
Os pontos da Panini:
- BarraShoppingSul, em Porto Alegre
- Pontal Shopping, em Porto Alegre
- Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre
- Bourbon Teresópolis, em Porto Alegre
- Zaffari Hípica, em Porto Alegre
- Bourbon Novo Hamburgo, em Novo Hamburgo
- ParkShopping Canoas, em Canoas
- Gravataí Shopping, em Gravataí
*Colaborou João Pedro Cecchini
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)