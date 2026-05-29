PIB, restituição IR, gasolina, dólar, Ibovespa e mais economia 29.05

Agenda

Divulgação do PIB do Brasil. Dados do IBGE, divulgados 9h.

Depósito do primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2026. Também é o último dia do prazo para envio da declaração à Receita Federal. Saiba mais:

Petróleo cai, mas apenas 1%. Barril a US$ 93, patamar ainda alto. Estados Unidos e Irã chegaram a um acordo sobre um memorando de entendimento para estender o cessar-fogo por 60 dias, mas o presidente Donald Trump ainda não o aprovou.

Aumento da gasolina nas refinarias da Petrobras nesta sexta-feira (29): Reajuste da gasolina pela Petrobras era pedra cantada

Levantamento exclusivo sobre investimento chinês: RS é o 7º Estado que mais recebe investimentos da China, mas foi ultrapassado

Convocada assembleia de associados da cooperativa Piá para o dia 8. Será votada uma parceria comercial, que não é detalhada ainda por contrato de confidencialidade. Relembre: Liquidação da Piá é aprovada por associados da cooperativa

De Porto Alegre, o Shopping Total completa 23 anos. A comemoração terá túnel de LED instagramável, música ao vivo e parabéns com bolo às 16h,. O shopping terá ainda o Ceva no Total neste final de semana.

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Pílulas

Dólar caiu 0,57%, para R$ 5,03. Ibovespa caiu 0,39%, aos 175.063 pontos.

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