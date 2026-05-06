Petróleo despenca a menos de US$ 100 o barril

A cotação do petróleo no mercado internacional está despencando nesta quarta-feira (6), com uma queda superior a 10%. Isso trouxe para abaixo de US$ 100 o barril do Brent, usado como parâmetro pela Petrobras. A cotação já chega a US$ 97 por volta das 8h30min.

A oscilação tem sido fortíssima. Há menos de uma semana, o barril estava acima dos US$ 125. Ou seja, a queda em poucos dias foi superior a 20%.

O que está provocando a queda de agora? Há sinais de alívio na tensão entre Estados Unidos e Irã. O presidente Donald Trump afirmou que há "grandes progressos" no acordo final para encerrar a guerra. Isso ameniza o receio de um conflito de larga escala, que cresceu após os ataques aos Emirados Árabes Unidos.

Além disso, Trump suspendeu o "Projeto Liberdade", que previa guiar navios comerciais retidos pelo Estreito de Ormuz. Os rumores são de que o cessar-fogo está mantido e que há um acordo de paz no horizonte.

O fôlego dos Estados Unidos para manter o conflito vai se perdendo com a duração da guerra. Estoques de petróleo e gasolina caíram. O galão do combustível é vendido a norte-americanos por mais de US$ 5 em alguns casos, alta de 50% desde o ataque ao Irã. É o maior patamar desde agosto de 2022.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)