Para atrair e reter funcionários, hotel de Porto Alegre adota escalas 5x2 e 12x36

Novotel Três Figueiras conta com 65 funcionários e tem vagas abertas. Novotel / Divulgação

Hotel de Porto Alegre, o Novotel Três Figueiras está ampliando a adoção das escalas 5x2 (cinco dias de trabalho por dois de folga) e, em alguns setores, 12x36 para os funcionários. A mudança começou ainda em 2024 e é feita de forma gradual, sem contratar novos trabalhadores, apenas com ajustes nas jornadas.

Como tem sido nas outras empresas, o objetivo é atrair e reter mão de obra. Na hotelaria, a dificuldade de contratar profissionais se intensificou após a pandemia, diz o gerente-geral, Erich Biller.

— A hotelaria funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. O modelo exigiria uma 6x1, mas ela afasta trabalhadores.

Antes, praticamente todos os funcionários eram 6x1, com exceção dos administrativos. Hoje, apenas 20% continuam. A recepção opera 12x36, enquanto alimentos e bebidas, reservas, administração e manutenção já estão na 5x2. Apenas um trabalhador optou por permanecer na 6x1. O último setor a ser adaptado é o de governança, que faz a arrumação dos quartos.

O Novotel está com 65 funcionários e tem vagas abertas para reposição de garçom, cumim (assistente de garçom), recepcionista, auxiliar de manutenção e arrumadeira.

Erich Biller, gerente-geral do Novotel Três Figueiras. Novotel / Divulgação

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)