Para atrair e reter funcionários, hotel de Porto Alegre adota escalas 5x2 e 12x36

Giane Guerra

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Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Isadora Terra

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