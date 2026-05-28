Os pedidos de última hora do varejo gaúcho com o fim iminente da escala 6x1

Texto-base prevê fim da escala 6x1 e redução de jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas por semana. Vinicius Loures / Câmara dos Deputados / Divulgação

Apesar do avanço na Câmara dos Deputados da proposta de que acaba com a escala 6x1 e reduz de 44 para 40 horas a jornada semanal, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Carlos Klein, tentará ser ouvido nesta quinta-feira (28) por parlamentares gaúchos.

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Para fechar a conta do varejo, pedirá que contrato intermitente e banco de horas não precisem de convenção coletiva. O quase impossível: deixar de fora empresas com até 20 funcionários e reduzir a 40 horas só em 2031. E o que a coluna acha ideal: desoneração da folha de pagamento.

Aprovação

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nessa quarta-feira (27), a proposta de emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1 com 461 votos a favor e 19 contrários. O texto do deputado e relator, Leo Prates (Republicanos-BA), segue agora para a apreciação do Senado Federal.

Por ser uma alteração na Constituição, era necessário voto favorável de pelo menos 308 dos 513 deputados nos dois turnos de votação. Em primeiro turno, o placar foi de 472 votos a favor e 22 contrários.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)