Giane Guerra

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Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Os bancos que já estão renegociando dívidas com desconto pelo novo Desenrola

E aquelas instituições financeiras que ainda estão avaliando para começar a operar o programa em breve

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