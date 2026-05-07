Os bancos que já estão renegociando dívidas com desconto pelo novo Desenrola

Itaú Unibanco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal renegociam dívidas no novo Desenrola. Porthus Junior / Agencia RBS

A maior parte das instituições financeiras já entraram na renegociação de dívidas atrasadas no novo Desenrola, lançado pelo governo federal na última terça-feira (5). Devedores podem procurar Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander e Bradesco. Banrisul também confirma adesão ao programa e já disponibiliza um pré-cadastro no site para quem quiser manifestar interesse. A solicitação nas agências e canais de atendimento do banco gaúcho deve ser liberada em breve. A cooperativa de crédito Sicredi está aguardando regulamentações para iniciar o serviço. A coluna, porém, ainda aguarda retorno de Unicred e Sicoob sobre o que planejam fazer.

(Coluna sendo atualizada conforme os bancos vão informando seus planos.)

Interessados em aderir à iniciativa devem procurar os canais oficiais das instituições financeiras. A ideia é que a adesão possa ser feita até online. Inclusive será via o banco credor que o trabalhador poderá acionar o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), autorizando depois pelo app do fundo.

Para lembrar: a opção do novo Desenrola voltada a famílias é válida para pessoas com renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105) e renegociará até R$ 15 mil em dívidas atrasadas entre 90 dias e dois anos. As modalidades que se encaixam: cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. Os descontos podem chegar a 90% do valor da dívida, com juro de até 1,99% ao mês e prazo de pagamento de até 48 meses. Saiba mais em entrevista do Ministério da Fazenda ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha:

*Colaboraram Isadora Terra e João Pedro Cecchini

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: é obrigatório? Quanto custa? Dúvidas sobre o inventário

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.