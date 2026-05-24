Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Desencontro
Análise

Ofício a ministro que já saiu e estudo demorado preocupam quem espera leilão das ferrovias do Sul

A concessão termina no início de 2027 e a estrutura está sucateada

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