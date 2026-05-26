Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Emprego
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NR-1: fiscalização com foco em saúde mental no trabalho ainda levará de 90 a 120 dias no RS

"Temos questões muito críticas no Estado: trabalho escravo, infantil, indústrias com maquinário dos anos 1970/1980 que ainda amputam membros de pessoas", diz auditora

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