NR-1, escala 6x1, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 26.05

Agenda

Entra em vigor a NR-1, regras para riscos psicossociais nas empresas. Saiba mais: NR-1: fiscalização com foco em saúde mental no trabalho ainda levará de 90 a 120 dias no RS

Petróleo volta a subir, com barril a US$ 98.

Votação da proposta que prevê o fim da escala 6x1 e a redução da jornada semanal para 40 horas sem corte salarial foi adiada.

No Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos analisa às 10h um projeto de renegociação de dívidas do agronegócio.

IBGE divulga Avaliação dos dados sobre a biodiversidade brasileira (2025).

Índice de FipeZap Comercial. Preço dos imóveis comerciais à venda subiu 0,84% em abril sobre março, para R$ 6.467 o metro quadrado. Em 12 meses, alta de 0,83%. Para aluguel, aumentou 0,62% no mês, para R$ 34,41. Em 12 meses, ainda tem queda acumulada de 0,41%.

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Pílulas

Dólar caiu 0,19%, para R$ 5,01. Ibovespa subiu 0,91%, aos 177.816 pontos.

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