Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Novos consignados CLT já estão passando pela trava que limita o juro, garante Ministério da Fazenda

Uma resolução do governo federal limitou taxas dos empréstimos com desconto em folha de pagamento

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