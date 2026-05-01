Novo presidente pretende manter projeto de expansão da Ceasa, mas diz ter "nó a desatar"

Complexo do setor de flores. Projeto é uma das estratégias da Ceasa para diversificar suas fontes de receita. Ceasa / Divulgação

Mudou o comando, mas está mantido o plano de ampliar a Ceasa de Porto Alegre, garante o novo presidente, Ailton dos Santos Machado, que assumiu o cargo no lugar de Carlos Siegle. A proposta é instalar diversas novas operações no complexo do bairro Anchieta com uma expansão que atingiria R$ 65 milhões aportados por eventuais investidores. O projeto chega a parecer um "shopping a céu aberto".

— Essa proposta nasceu há 20 anos. Meu plano é dar seguimento, até porque estamos falando de aumentar receita — afirmou Machado, que já foi presidente da Ceasa outras duas vezes.

Ailton dos Santos Machado assume a presidência da Ceasa pela terceira vez. Ceasa / Divulgação

Mas há "poréns". Machado gostou do estudo arquitetônico, mas pondera se haverá mesmo interessado em construir o prédio do espaço coletivo que ele chama de "shopping das flores". A maior preocupação é se haverá alguém interessado em construir o prédio.

— Como alguém constrói em um espaço coletivo? Quem fará o prédio? A Ceasa não tem o recurso. É um nó que vamos desatar — diz, referindo-se especialmente ao setor de flores.

Já a obra do posto de gasolina, ele avalia que será fácil porque ficará com uma única empresa. De positivo, o presidente vê que aumentaria o fluxo de carros e pessoas na região.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: embate da escala 6x1, crédito para inovação e licença para novo porto no RS

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)