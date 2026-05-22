Novo presidente do banco central dos EUA toma posse sob pressão da Casa Branca

Posse de Kevin Warsh na presidência do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), em cerimônia que contará com a participação do presidente Donald Trump. O economista já foi da autoridade monetária. Apesar de ser considerado técnico, há um receio de que Trump possa interferir na política monetária, já que o republicano que o indicou e vinha pressionando fortemente o presidente que está saindo, Jerome Powell, para que cortasse o juro .

De qualquer forma, ainda não se sabe se ele será mais rígido com o juro por lá ou se ficará alinhado com a Casa Branca. Se afrouxar, mais dólares viriam para o Brasil e outros países, tirando pressão de inflação por aqui e abrindo espaço para redução do juro Selic apesar da pressão de inflação da guerra no Irã. Porém, se fizer isso com descuido, poderá ter um efeito rebote de inflação nos Estados Unidos, que já sentem alta de preços, desde combustíveis até itens que foram taxados pela política comercial de Trump.