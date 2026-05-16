Novo prédio com 205 apartamentos será construído com R$ 54 milhões no Menino Deus

Parte da fachada do novo prédio que será construído no bairro Menino Deus. ABF Developments / Divulgação

Empresa de Porto Alegre, a ABF Developments construirá um prédio de R$ 54 milhões na Rua Barbedo, 303, no bairro Menino Deus. A ideia é atingir R$ 80 milhões com as vendas dos 205 apartamentos. A obra do Átrio Boutique Haus começará em dezembro e tem previsão de entrega em 2029.

Cada unidade custará a partir de R$ 295 mil. Serão lofts (apartamentos sem paredes) e de um dormitório. Terão de 17 a 36 metros quadrados. O espaço comum terá de academia a lavanderia e espaço compartilhado de trabalho ("coworking"). O terraço ("rooftop") terá piscina e área para festas.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)