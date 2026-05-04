Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Finanças  pessoais
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Novo Desenrola: como o FGTS poderá ser usado para pagar dívidas renegociadas

Os trabalhadores poderão acessar R$ 8,2 bilhões do fundo de garantia

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