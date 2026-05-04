Novo Desenrola: como o FGTS poderá ser usado para pagar dívidas renegociadas

Como já sinalizado e a despeito de algumas posições contrárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderá ser usado para pagar dívidas renegociadas pelo novo Desenrola Brasil, anunciado na manhã desta segunda-feira (4) pelo governo federal. Poderá ser acessado até 20% do saldo da conta ou até R$ 1 mil, o que for maior. Vale o saldo líquido, descontando o que está comprometido, por exemplo, com a garantia do consignado CLT.

Há alguns requisitos. Somente será possível destinar o fundo para o pagamento após aderir ao programa. Segundo o governo, isso protegerá o trabalhador porque obrigará os bancos a darem os descontos mínimos, que partem de 30%. Os endividados com renda de até cinco salários mínimos já podem começar a procurar os bancos, que passam desde já e ao longo dos próximos dias a oferecer a renegociação.

O Ministério do Trabalho havia informado que o pagamento será feito diretamente pela Caixa Econômica Federal (CEF) à instituição financeira onde está a dívida. Ou seja, o dinheiro não passará pela mão do trabalhador, garantindo que o fundo de garantia seja vinculado ao pagamento das contas vencidas há mais de 90 dias.

Até 20 milhões de pessoas terão acesso à possibilidade. O valor total a ser retirado do fundo poderá chegar a R$ 8,2 bilhões.

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