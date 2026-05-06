Nova renegociação de dívidas será para quem paga em dia, mas está enforcado

Após o Desenrola, é uma boa sair o novo programa previsto pelo governo federal para renegociar dívidas de adimplentes também, ou seja, ainda não atrasadas. Neste caso, o objetivo é reduzir as taxas de juro dos empréstimos.
É uma chance de bancos e financeiras evitarem uma enxurrada de ações judiciais para reduzir juros excessivos, especialmente no consignado CLT. Este questionamento já está até sendo sugerido pelo Ministério da Fazenda, usando como base a resolução de duas semanas atrás que travou a taxa para nos contratos.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, falou sobre a nova medida nesta quarta-feira (6). A ideia é lançá-la em 40 dias, com foco nos que estão pagando as contas para não ficarem inadimplentes, mas elas estão enforcando o orçamento. Prepara-se um aporte para isso no Fundo Garantidor de Operação (FGO).
Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: é obrigatório? Quanto custa? Dúvidas sobre o inventário
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)