Nova renegociação de dívidas será para quem paga em dia, mas está enforcado

Ministro da Fazenda, Dario Durigan, falou da nova medida nesta quarta-feira (6). Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Após o Desenrola, é uma boa sair o novo programa previsto pelo governo federal para renegociar dívidas de adimplentes também, ou seja, ainda não atrasadas. Neste caso, o objetivo é reduzir as taxas de juro dos empréstimos.

É uma chance de bancos e financeiras evitarem uma enxurrada de ações judiciais para reduzir juros excessivos, especialmente no consignado CLT. Este questionamento já está até sendo sugerido pelo Ministério da Fazenda, usando como base a resolução de duas semanas atrás que travou a taxa para nos contratos.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, falou sobre a nova medida nesta quarta-feira (6). A ideia é lançá-la em 40 dias, com foco nos que estão pagando as contas para não ficarem inadimplentes, mas elas estão enforcando o orçamento. Prepara-se um aporte para isso no Fundo Garantidor de Operação (FGO).

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