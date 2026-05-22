Nova loja da Renner ocupará espaço deixado pela Americanas em shopping

A Lojas Renner ocupará o espaço deixado pela Americanas no Moinhos Shopping, de Porto Alegre. O empreendimento é do Grupo Zaffari. A empresa informou à coluna já ter assinado o contrato.
O espaço tem 1,1 mil metros quadrados e fica no primeiro andar. A inauguração ocorrerá ainda em 2026.
A Renner será uma "âncora", como são chamadas as grandes lojas dos shoppings que atraem um bom fluxo de clientes.
A operação da Americanas foi uma das dezenas fechadas pela varejista no enxugamento feito na recuperação judicial, provocada pelo rombo contábil na empresa.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: avança projeto de US$ 300 bi no RS, varejista dobra prejuízo e farmácia dispara lucro.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)