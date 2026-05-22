Nova loja da Renner ocupará espaço deixado pela Americanas em shopping

Área que será ocupada pela Lojas Renner no Moinhos Shopping. Moinhos Shopping / Divulgação

A Lojas Renner ocupará o espaço deixado pela Americanas no Moinhos Shopping, de Porto Alegre. O empreendimento é do Grupo Zaffari. A empresa informou à coluna já ter assinado o contrato.

O espaço tem 1,1 mil metros quadrados e fica no primeiro andar. A inauguração ocorrerá ainda em 2026.

A Renner será uma "âncora", como são chamadas as grandes lojas dos shoppings que atraem um bom fluxo de clientes.

A operação da Americanas foi uma das dezenas fechadas pela varejista no enxugamento feito na recuperação judicial, provocada pelo rombo contábil na empresa.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)